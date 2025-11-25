Paseo a río Balsar en Osa terminó en tragedia para familia de niña de 5 años

Una niña de 5 años falleció en el río Balsar en Ciudad Cortés, Osa, la mañana de este martes 25 de noviembre.

Así lo confirmó la Cruz Roja, pasadas las 10 a. m.

LEA MÁS: Triste suceso en Jacó: una joven fue hallada sin vida dentro de un piscina

Tragedia en río Balsar en Ciudad Cortés, Osa. Foto: Cruz Roja. (Cruz Roja/El cuerpo del hombre fue encontrado en el río de Valle la Estrella. Foto Cruz Roja.)

“Encontramos en este río a una niña de 5 años, la misma es abordada por nuestro personal en paro cardiaco; se le brindan maniobras de reanimación cardiopulmonar por más de 20 minutos, sin resultados positivos”, confirmaron los paramédicos.

Wagner Leiva, de la benemérita, señaló que coordinaron con las autoridades judiciales.

*En desarrollo

LEA MÁS: Niña de 5 años muere ahogada en piscina durante paseo familiar

LEA MÁS: Una niña de 3 años murió ahogada al caer en una lavadora en Turrialba