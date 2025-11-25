A balazos en el rostro y la clavícula asesinaron a un joven de 22 años

Un muchacho de apellido González, de 22 años, fue asesinado al ser baleado en la cara y en la clavícula izquierda.

La Cruz Roja recibió la alerta de la agresión a las 11:48 p. m. de este lunes 24 de noviembre, en San Felipe, Alajuelita.

“Hombre adulto herido por arma de fuego; se aborda con múltiples impactos en cabeza sin signos vitales”, señalaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Siete años huyendo de femicidio: detienen al sospechoso de matar a su esposa, una profesora de artes plásticas

Ataque a balazos en San Felipe, Alajuelita. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal/Archivo (Alejandro Gamboa Madrigal)

El OIJ atendió la situación desde las 12:15 a. m. de este martes; agregaron que el joven estaba en una alameda y que llegaron varios sujetos quienes, al parecer, le dispararon.

A un mes de que termine el 2025, han asesinado a 280 personas con edades entre los 18 años y 29 años, siendo las principales víctimas de la violencia.

De momento, no hay personas detenidas por este hecho; las autoridades investigan el móvil del caso.

LEA MÁS: OIJ revela el oscuro motivo por el que Shaggy habría ordenado desaparición de muchacha

LEA MÁS: Bebé de 2 años murió a causa de pugna que alias Shaggy mantuvo con poderoso líder narco