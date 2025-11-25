Sucesos

Shaggy, supuesto líder narco, apareció en video musical fuertemente “armado”

El video musical fue publicado hace poco más de un mes

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre apellidado Quesada, alias “Shaggy”, quien es señalado por el OIJ como un poderoso líder narco en León XIII, apareció recientemente, en un video musical haciendo gala de la clase de vida que llevaba.

Se trata de un video musical subido a la plataforma de YouTube el pasado 20 de noviembre; el mismo fue grabado en León XIII y, además del cantante del tema, aparecen varios sujetos, aparentemente, armados y con sus rostros cubiertos.

LEA MÁS: “Shaggy” vigilaba la León XIII de una forma impresionante desde la comodidad de su propia cama

El video musical fue publicado hace poco más de un mes. Foto YouTube.
El video musical fue publicado hace poco más de un mes. Foto YouTube. (Youtube/El video musical fue publicado hace poco más de un mes. Foto YouTube.)

Entre esos sujetos aparece alias Shaggy, quien es identificable por sus tatuajes, especialmente por uno que tiene en el abdomen, que es el nombre de su hijo de 2 años, quien fue asesinado en un atentado ocurrido en el año 2022.

En dicho video, Quesada aparece con un pasamontañas y mostrando dos armas tipo mini uzi, además de una pistola dentro de la pantaloneta. Se desconoce si dichas armas eran falsas o reales.

LEA MÁS: Siete años huyendo de femicidio: detienen al sospechoso de matar a su esposa, una profesora de artes plásticas

El principal objetivo del operativo era Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias “Shaggy”, señalado como líder de la organización y uno de los delincuentes más buscados por el OIJ durante los últimos tres años. Esta la imagen de su captura que también fue confirmada. Fotografía:
Shaggy fue detenido junto a 9 supuestos miembros de su grupo. (OIJ/Cortesía)

Según el OIJ, a partir del 2021 Shaggy empezó a adueñarse de la banda de la que él formaba parte y que antes era liderada por un hombre apellidado Espinoza, alias Manzanita, quien fue detenido por el OIJ en el 2020.

La investigación señala que, al parecer, Shaggy ascendió a punta de fuego y sangre, pues habría asesinado a varios de sus propios compañeros para hacerse con el mando del grupo criminal.

LEA MÁS: OIJ revela el oscuro motivo por el que Shaggy habría ordenado desaparición de muchacha

Este martes el OIJ realizó más de 30 allanamientos para desmantelar la banda de Shaggy. Como resultado, detuvieron a 10 personas, entre estas a Quesada.

Allanamiento León Trece
El OIJ realizó más de 30 allanamientos para desmantelar la banda de Shaggy. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ShaggyAllanamientos León XIIIBanda narco León XIII
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.