“Shaggy” vigilaba la León XIII de una forma impresionante desde la comodidad de su propia cama

Un hombre apellidado Quesada, alias Shaggy, quien es señalado como un poderoso líder narco, vigilaba la ciudadela León XIII desde la comodidad de su propia cama.

Quesada, incluso, podía darse cuenta cuando la Policía apenas estaba ingresando a dicha comunidad tibaseña sin siquiera levantarse de su cama.

Alias Shaggy contaba con varias cámaras a lo largo de León XIII. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Esto debido a que Shaggy contaba con un amplio “sistema de monitoreo”, en el que tenía cámaras seguridad colocadas a lo largo de León XIII, incluso a unos 800 metros de su casa.

Según las autoridades, Quesada controlaba todas esas cámaras desde su propio cuarto, pues contaba con una enorme pantalla plana en la que se observaba la imagen de cada dispositivo.

Nueve personas han sido detenidas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

A raíz de esta situación es que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tuvo que realizar una estrategia especial para ingresar a la zona sin que Quesada y su banda fueran alertados.

De esta forma fue como la Policía Judicial realizó más de 30 allanamientos este lunes, la mayoría en León XIII, con los que lograron detener a nueve personas, entre estas a Quesada.

Shaggy fue uno de los detenidos. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Según el OIJ, a partir del 2021 Shaggy empezó a adueñarse de la banda que antes era liderada por un hombre apellidado Espinoza, alias Manzanita, quien fue detenido por el OIJ en el 2020.

La investigación señala que, al parecer, Shaggy ascendió a punta de fuego y sangre, pues habría asesinado a varios de sus propios compañeros para hacerse con el mando del grupo criminal.