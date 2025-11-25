Una amistad traicionada terminó en tragedia frente a la iglesia de Barva de Heredia

Dos amigos protagonizaron un violento hecho de violencia frente a la iglesia católica de Barva, Heredia.

Las autoridades judiciales confirmaron que el fallecido es un hombre de apellido Sánchez Marín, de 40 años, y el detenido es de apellidos, Sánchez Miranda, de 33 años.

Este caso lo llevan los agentes del OIJ de Heredia desde este lunes 24 de noviembre.

“Al parecer, ambos sujetos eran habituales de la zona de Barva de Heredia. Trascendió, según la investigación preliminar, que ambos se encontraban pernoctando en los alrededores de la iglesia católica de la localidad como al mediodía, cuando, aparentemente, Sánchez Miranda, sin motivo hirió con un arma blanca a Sánchez Marín en una de sus piernas y glúteo. Sánchez Marín fue llevado al hospital San Vicente de Paúl, en donde a las 4 de la tarde lo declararon fallecido”, dijeron en el OIJ.

Violencia entre amigos de Barva terminó en una verdadera tragedia. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Sánchez Miranda fue detenido como a eso de la 1 p. m. por la Policía Municipal de Barva de Heredia.

El caso fue pasado a la Fiscalía de Flagrancia de la zona, con un informe por parte de los agentes judiciales.

