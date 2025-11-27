Joven de 18 años sufrió una muerte brutal en Concepción Abajo de Alajuelita

Un muchacho de aproximadamente 18 años fue asesinado de múltiples balazos en Concepción Abajo de Alajuelita, San José. La violenta agresión fue reportada a las 2:22 a. m. de este jueves 27 de noviembre.

Hallazgo en el sitio

“Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 18 años con impactos de bala en la cabeza y la espalda, se confirma sin signos vitales en el lugar”, señalaron en la benemérita. La identidad de la víctima no ha trascendido, tampoco las circunstancias en las que ocurrió esta fatalidad.

Las autoridades atendieron el ataque despiadado en Alajuelita. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Hasta este miércoles 26 de noviembre, Costa Rica registraba 790 asesinatos, la misma cantidad de homicidios en comparación con la misma fecha del año pasado. Los jóvenes entre los 18 años y los 29 años son las principales víctimas mortales de esta ola de violencia.

