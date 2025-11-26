¿Qué pasó con conocido exdiputado al que detuvieron como sospechoso de tratar de meter un celular a la cárcel?

El exdiputado y reconocido abogado Leonel Villalobos Salazar fue detenido el pasado domingo cuando se presentó a la cárcel de mujeres a realizar una visita.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, Villalobos fue detenido por la Policía Penitenciaria debido a que, en apariencia, habría tratado de ingresar a ese centro penal con un celular y un chip telefónico en su bolso.

“El sujeto llegó a visita íntima con una privada de libertad en la cárcel Vilma Curling, y tras la revisión previa al ingreso, los agentes detectaron los ilícitos en un bolso personal que portaba”, informó Justicia.

Pero, al final, ¿qué sucedió con el conocido exdiputado?

El abogado y exdiputado Leonel Villalobos fue detenido por, al parecer, intentar introducir en la cárcel de mujeres Vilma Curling. (Foto: cortesía/Foto: cortesía Ministerio de Justicia)

Ante una consulta hecha por La Teja, la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José informó que existe una investigación en contra del abogado, por el presunto delito de introducción de dispositivos electrónicos a centro penal.

A raíz de esa situación también se dictó una medida cautelar en su contra.

“El Tribunal de Flagrancia le ordenó la medida cautelar de no acercarse al Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, mientras finaliza el proceso en su contra, el cual se sigue bajo la causa 25-001253-1092-PE”, señaló Fiscalía.

Esta no es la primera vez que el conocido abogado se ve involucrado en un hecho polémico, pues en agosto del año pasado fue condenado a dos años de cárcel por el delito de procuración de impunidad.

En ese caso, Villalobos aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado.