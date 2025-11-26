¿Los ha visto? OIJ busca a siete sospechosos vinculados a la banda de Shaggy

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de siete hombres sospechosos de formar parte del violento grupo de un supuesto líder narco apellidado Quesada, alias Shaggy.

Este miércoles la Policía Judicial realizó más de 30 allanamientos, la mayoría en León XIII, para desmantelar la organización narco de alias Shaggy, quien a punta de fuego y sangre se adueñó de la banda que le pertenecía a un hombre de apellido Espinoza, conocido como Manzanita, que fue detenido en el 2020.

El principal objetivo del operativo era Quesada Meléndez, alias “Shaggy”, señalado como líder de la organización y uno de los delincuentes más buscados por el OIJ durante los últimos tres años. Esta la imagen de su captura que también fue confirmada. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Por medio de ese operativo, el OIJ logró detener a 10 sospechosos, entre estos a Quesada; sin embargo, otros siete supuestos miembros de la organización criminal siguen en fuga.

Este miércoles las autoridades difundieron las fotografías y los nombres de estos sujetos con el objetivo de que la ciudadanía pueda colaborar con información sobre su paradero.

Se trata de:

-Ángel Daniel Araya Soto.

-Oscar David Román Ovares.

-Gerardo Alberto Bermúdez Zúñiga.

-Luis David Treminio Gómez.

-Steven Daniel Salazar Solís.

-Eduardo William Martínez Madrigal.

-Natan Joel Jara Salas.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Natan Joel Jara Salas (OIJ/Natan Joel Jara Salas)

Oscar David Román Ovares (OIJ/Oscar David Román Ovares)

Gerardo Alberto Bermúdez Zúñiga (OIJ/Gerardo Alberto Bermúdez Zúñiga)

Steven Daniel Salazar Solís (OIJ/Steven Daniel Salazar Solís)

Ángel Daniel Araya Soto (OIJ/Ángel Daniel Araya Soto)

Luis David Treminio Gómez (OIJ/Luis David Treminio Gómez)