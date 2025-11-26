Sucesos

¿Los ha visto? OIJ busca a siete sospechosos vinculados a la banda de Shaggy

El hombre apellidado Quesada, alias Shaggy, era señalado como un poderoso líder narco de León XIII

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de siete hombres sospechosos de formar parte del violento grupo de un supuesto líder narco apellidado Quesada, alias Shaggy.

Este miércoles la Policía Judicial realizó más de 30 allanamientos, la mayoría en León XIII, para desmantelar la organización narco de alias Shaggy, quien a punta de fuego y sangre se adueñó de la banda que le pertenecía a un hombre de apellido Espinoza, conocido como Manzanita, que fue detenido en el 2020.

El principal objetivo del operativo era Quesada Meléndez, alias “Shaggy”, señalado como líder de la organización y uno de los delincuentes más buscados por el OIJ durante los últimos tres años. Esta la imagen de su captura que también fue confirmada. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Por medio de ese operativo, el OIJ logró detener a 10 sospechosos, entre estos a Quesada; sin embargo, otros siete supuestos miembros de la organización criminal siguen en fuga.

Este miércoles las autoridades difundieron las fotografías y los nombres de estos sujetos con el objetivo de que la ciudadanía pueda colaborar con información sobre su paradero.

Se trata de:

-Ángel Daniel Araya Soto.

-Oscar David Román Ovares.

-Gerardo Alberto Bermúdez Zúñiga.

-Luis David Treminio Gómez.

-Steven Daniel Salazar Solís.

-Eduardo William Martínez Madrigal.

-Natan Joel Jara Salas.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

ShaggyBanda narcoSospechosos fuga
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

