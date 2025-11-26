Estas fueron las últimas palabras del hombre que murió tras ser apuñalado en un bus en Alajuela

Un pasajero de un bus murió luego de ser atacado con puñal en Alajuela (cortesía/cortesía)

Las últimas palabras del hombre de 48 años que fue atacado dentro de un bus en San Rafael de Alajuela se podrían convertir en una pieza clave para la investigación de su homicidio.

Según testigos y paramédicos, antes de perder la conciencia, el afectado afirmó que la agresión fue cometida por un venezolano al que conocía desde hacía apenas dos días.

El fallecido fue identificado como José Beteta González.

El hecho ocurrió la noche del martes, alrededor de las 6 p.m., cerca de Carnes Tilín, cuando el hombre regresaba de trabajar. Llevaba consigo un bulto y una mochila con las tazas de su comida, según comentaron las personas que intentaron auxiliarlo.

Según con las versiones preliminares, la víctima iba sentada en el autobús cuando fue atacada por el sospechoso, quien también viajaba en la unidad. En medio de la confusión, logró decir a quienes lo atendieron: “Fue el venezolano… lo conozco hace dos días”.

Debido a la gravedad de la situación, la Cruz Roja desplazó una unidad básica y, en el trayecto hacia el hospital San Rafael de Alajuela, fueron interceptados por una ambulancia soporte avanzado para reforzar la atención. El hombre ingresó en sala de shock, donde los médicos hicieron todo lo posible, pero falleció minutos después.

La herida le tocó un pulmón y el corazón.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ya recopila testimonios y evidencia para determinar el motivo del ataque y ubicar al responsable.

Los testigos aseguraron que el sospechoso se bajó del bus y empezó a correr. Se desconoce dónde o cómo se conocieron los hombres.