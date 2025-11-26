Pasajero muere luego de ser apuñalado de la manera más cruel dentro de un bus en Alajuela

Un hombre de 48 años falleció la noche del martes luego de ser atacado con cuchillo dentro de un bus en San Rafael de Alajuela.

El hombre falleció en sala de shock del hospital de Alajuela. / Foto: Cruz Roja Costarricense

El hecho ocurrió alrededor de las 6 p.m., en las cercanías de Carnes Tilín cuando, según versiones preliminares, la víctima fue agredida por un hombre de nacionalidad venezolana mientras ambos viajaban en la unidad.

La víctima fue quien dijo a otras personas que trataron de ayudarlo, que fue el extranjero.

Las circunstancias que originaron el ataque aún no han sido aclaradas por las autoridades.

LEA MÁS: Tiroteo deja un hombre fallecido y una mujer herida frente a iglesia en Cartago

La Cruz Roja despachó una unidad básica y, debido a la gravedad del caso, en el camino fueron interceptados por unidad de soporte avanzado.

El herido fue trasladado de emergencia al hospital San Rafael de Alajuela, donde ingresó a la sala de shock.

Herida letal

LEA MÁS: OIJ revela el oscuro motivo por el que Shaggy habría ordenado desaparición de muchacha

Según información brindada por socorristas, la lesión afectó órganos vitales, la estocada le tocó un pulmón y el corazón, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre murió aproximadamente 20 minutos después de haber ingresado.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encuentra recopilando testimonios y evidencia para esclarecer lo sucedido.

Al parecer, el fallecido regresaba de trabajar.