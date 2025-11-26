Sucesos

Pasajero muere luego de ser apuñalado de la manera más cruel dentro de un bus en Alajuela

La víctima, de 48 años, fue atacada con arma blanca dentro de un autobús

Por Silvia Coto

Un hombre de 48 años falleció la noche del martes luego de ser atacado con cuchillo dentro de un bus en San Rafael de Alajuela.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre falleció en sala de shock del hospital de Alajuela. / Foto: Cruz Roja Costarricense

El hecho ocurrió alrededor de las 6 p.m., en las cercanías de Carnes Tilín cuando, según versiones preliminares, la víctima fue agredida por un hombre de nacionalidad venezolana mientras ambos viajaban en la unidad.

La víctima fue quien dijo a otras personas que trataron de ayudarlo, que fue el extranjero.

Las circunstancias que originaron el ataque aún no han sido aclaradas por las autoridades.

La Cruz Roja despachó una unidad básica y, debido a la gravedad del caso, en el camino fueron interceptados por unidad de soporte avanzado.

El herido fue trasladado de emergencia al hospital San Rafael de Alajuela, donde ingresó a la sala de shock.

Herida letal

Según información brindada por socorristas, la lesión afectó órganos vitales, la estocada le tocó un pulmón y el corazón, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre murió aproximadamente 20 minutos después de haber ingresado.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encuentra recopilando testimonios y evidencia para esclarecer lo sucedido.

Al parecer, el fallecido regresaba de trabajar.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

