Tiroteo deja un hombre fallecido y una mujer herida frente a iglesia en Cartago

Un tiroteo frente a la iglesia de Birrisito, en Paraíso de Cartago, dejó un hombre muerto

Por Silvia Coto

Un violento tiroteo registrado la noche de este martes en Birrisito de Paraíso, en Cartago, dejó un hombre fallecido y una mujer herida.

Los hechos ocurrieron frente a la iglesia de la comunidad.

Un hombre fue asesinado a balazos en Cartago.

En el lugar, un hombre, de aproximadamente 30 años, perdió la vida, mientras que una mujer resultó herida y fue atendida por los paramédicos.

La escena permanece custodiada por oficiales de la Fuerza Pública, en espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realicen el levantamiento del cuerpo y continúen con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las identidades de las víctimas se desconocen.

Silvia Coto

