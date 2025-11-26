Mujer herida en balacera que dejó un muerto en Cartago fue víctima de bala perdida

Una mujer resultó herida por una bala perdida durante una balacera que también dejó a un hombre fallecido la noche de este martes en Birrisito de Paraíso, Cartago, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Una mujer resulto herida por una bala perdida. Foto Archivo, ilustrativa (Keyna Calderón, corresponsal )

El fallecido fue identificado como un hombre de apellido Ortiz, nicaragüense de 29 años, quien estaba en la calle cuando dos hombres en una motocicleta se le acercaron y abrieron fuego contra él.

Las autoridades señalaron que el ataque fue directo y que Ortiz murió en el sitio. Los vecinos reportaron a las autoridades escuchar múltiples detonaciones.

En medio del tiroteo, una mujer de apellido Calderón, de 35 años, que se encontraba cerca del lugar, fue alcanzada accidentalmente por un proyectil. Ella sufrió una herida en el hombro y fue trasladada al hospital Max Peralta, donde ingresó en condición estable.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron 10 casquillos, lo que forma parte de las diligencias para esclarecer el caso.

El OIJ continúa con la investigación para identificar a los responsables del ataque.