Interpol Costa Rica extradita a ciudadano checo condenado por delitos de drogas

Los agentes de la Oficina Central Nacional Interpol Costa Rica realizaron este miércoles 26 de noviembre la extradición de un ciudadano checo de apellido Zitnick, requerido por su país tras ser condenado por delitos relacionados con producción ilícita, manipulación de estupefacientes y posesión de drogas.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las autoridades de la República Checa enviaron la solicitud de extradición al determinar que, aparentemente, el hombre se encontraba en territorio costarricense.

Tras recibir la alerta internacional, los agentes de Interpol realizaron varias diligencias operativas y lograron detenerlo el 9 de julio anterior en Puerto Jiménez, en la zona sur del país.

La entrega del detenido se concretó este lunes, completando el proceso de extradición y, según la policía judicial, reafirmando el compromiso de cooperación con cuerpos policiales de diferentes naciones para combatir delitos transnacionales.