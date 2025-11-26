Hombre aceptó que fue el quién asesinó de forma despiadada a mujer en Heredia

Un hombre apellidado Oviedo Morales aceptó que fue él quien de forma despiadada le arrebató la vida a Meribeth Mondragón Bejarano, de 35 años, dentro de una casa en Heredia.

Con tal de no ir a juicio, Oviedo aceptó los cargos acusados por la Unidad de Género de la Fiscalía de Heredia, confirmando que usó un cuchillo para apuñalar a Mondragón en decenas de ocasiones.

El Ministerio Público informó que el sujeto decidió someterse a un procedimiento especial abreviado, con el cual, en la audiencia preliminar del pasado 24 de noviembre, el Juzgado Penal de la localidad pactó una pena de 28 años de cárcel, sin la necesidad de que se realizara un juicio.

Meribeth Mondragón femicidio (Cortesía/Cortesía)

“El acuerdo se remitirá al Tribunal Penal de la localidad, el cual debe homologar y comunicar la sentencia a las partes”, agregó la Fiscalía.

El atroz crimen por el que Oviedo pasará esos años en prisión ocurrió el pasado 26 de enero, dentro de una vivienda ubicada en San Rafael de Heredia.

“Los hechos ocurrieron cuando la ofendida se encontraba en la casa del acusado. El hombre confirmó que tomó un cuchillo y le propinó a la víctima 52 heridas en diferentes partes de su cuerpo, ocasionándole la muerte por laceración de la tráquea y yugular derecha”, señaló la Fiscalía.

Oviedo ocultó con una sábana y cartones el cuerpo de Meribeth; además, lo dejó debajo de una cama, algunos lugareños lo vieron entrar con una mujer y minutos después lo vieron salir apresurado, situación que encendió las alarmas.

Meribeth era mamá de una adolescente, así como de dos pequeños, uno de cuatro y otro de un año y siete meses. Una familiar dijo anteriormente a este medio que desconocían qué clase relación tenía ella con el sujeto.