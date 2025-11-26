Operativo del OIJ en Pococí terminó con balacera dentro de una piñera

Un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública en Roxana de Pococí terminó en tensión durante la madrugada de este miércoles, cuando un hombre se atrincheró en una piñera en el sector de la Claudia y respondió a los oficiales con disparos.

Según el OIJ, el incidente ocurrió mientras la Unidad de Crimen Organizado realizaba cuatro allanamientos en las zonas conocidas como El Humo y El Congo, en una investigación por presunta venta de drogas.

Oficiales del OIJ y la Fuerza Pública realizaron allanamientos durante la madrugada. (OIJ/OIJ)

Persecución terminó dentro de una piñera

En el sitio conocido como El Congo, cuando los agentes se disponían a allanar una de las estructuras, un hombre salió en motocicleta y huyó a gran velocidad. Los oficiales lo siguieron hasta la Claudia, donde dejó la moto y entró a una vivienda. Desde la parte trasera escapó hacia una piñera y, desde ese punto, habría abierto fuego contra los agentes cuando estos ingresaron a la casa.

Tras un operativo de búsqueda, los oficiales lograron detenerlo sin que se reportaran personas heridas.

La persecución terminó en una piñera. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Parte de la evidencia decomisada quedó bajo custodia del OIJ. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público para su respectiva indagación.Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Tres detenidos y droga decomisada

El OIJ informó que tres hombres, apellidados Reyes (31 años), Arguedas (38 años) y Ruíz (34 años), fueron detenidos como sospechosos de infringir la Ley de Psicotrópicos.

Las autoridades señalaron que la investigación comenzó el 8 de octubre, luego de recibir varias informaciones confidenciales que apuntaban a la presunta venta de droga en las viviendas allanadas. En los operativos se decomisó una importante cantidad de estupefacientes.

El sospechoso de apellido Ruiz también figura como investigado por tentativa de homicidio, debido a que, en apariencia, habría huido hacia la piñera y disparado contra los oficiales antes de ser detenido. Los tres hombres quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.