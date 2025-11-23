Conocido exdiputado es detenido como sospechoso de intentar ingresar algo prohibido a cárcel de mujeres

Leonel Villalobos, conocido abogado y exdiputado, fue detenido como sospechoso de tratar de introducir un objeto prohibido a la cárcel de mujeres.

El Ministerio de Justicia informó que Villalobos Salazar fue detenido la mañana de este domingo cuando se le sorprendió con un teléfono celular y un chip telefónico.

LEA MÁS: Enorme incendio en zona franca en Desamparados amenaza con devorar por completo una bodega

“El sujeto llegó a visita íntima con una privada de libertad en la cárcel Vilma Curling y tras la revisión previa al ingreso, los agentes detectaron los ilícitos en un bolso personal que portaba”, informó Justicia.

Tras el decomiso de esos dispositivos, la Policía Penitenciaria realizó la respectiva coordinación con la Fiscalía para el debido procedimiento.

LEA MÁS: Estos son los impresionantes videos del infernal incendio en enorme bodega en Desamparados

El abogado y exdiputado Leonel Villalobos fue detenido por intentar introducir en la cárcel de mujeres Vilma Curling. (Foto: cortesía/Foto: cortesía Ministerio de Justicia)

“La Policía Penitenciaria reitera su firme compromiso de lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones y mano firme contra el crimen y la violencia”, agregó Justicia.

Esta no es la primera vez que el conocido abogado se ve involucrado en un hecho polémico, pues en agosto del año pasado fue condenado a dos años de cárcel por el delito de procuración de impunidad.

LEA MÁS: Video captó a dos hombres y una mujer que habrían robado sobre con ¢8 millones sin siquiera usar un arma

En ese caso, Villalobos aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado. En aquel momento, el exdiputado recibió ejecución condicional de la pena para cumplir la condena fuera de prisión, pero debía cumplir con obligaciones como no cometer nuevos delitos en ese período de dos años.

También cabe recordar que en el año de 1997, Villalobos fue sentenciado a 12 años de cárcel acusado de dirigir una red de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.