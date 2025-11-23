Sucesos

Enorme incendio en zona franca en Desamparados amenaza con devorar por completo una bodega

Una enorme columna de humo negro se alcanza a ver desde distintos puntos de la capital a causa del incendio

Por Adrián Galeano Calvo

En este momentos unidades del Cuerpo de Bomberos se dirigen a Desamparados, en San José, para atender un enorme incendio que amenaza con devorar una bodega dentro de una zona franca.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, el siniestro se originó a eso de la 11:18 a.m., de este domingo en la zona franca Las Brisas, ubicada en San Rafael Arriba de Desamparados, detrás de la escuela Manuel Ortuño en la zona franca Las Brisas, en una bodega.

Incendio en bodega en Desamparados. Foto cortesía.
El incendio tiene lugar en una bodega. Foto cortesía. (cortes/Incendio en bodega en Desamparados. Foto cortesía.)

Los cuerpos de emergencia están movilizando una importante cantidad de recursos al sitio, ya que las llamas han tomado mucha fuerza y han avanzado por gran parte de la bodega.

Incendio en bodega en Desamparados

Según fotografías y videos que circulan en redes sociales, la enorme columna de humo causada por el incendio se alcanza a ver desde distintos puntos de la capital.

Incendio en bodega en Desamparados. Foto cortesía.
El incendio está causando una gran columna de humo negro. Foto cortesía. (cortes/Incendio en bodega en Desamparados. Foto cortesía.)
Incendio en bodega en Desamparados

Noticia en desarrollo.

