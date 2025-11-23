Hallan cuerpo de francés que fue víctima de atroz homicidio en playa Potrero

Un hermoso lugar turístico de nuestro país se convirtió en escenario de un sangriento crimen, pues oficiales de la Fuerza Pública encontraron en ese sitio el cuerpo de un europeo que fue asesinado de forma cruel.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual informó que el crimen ocurrió a eso de las 3 a.m., de este domingo en el sector de playa Potrero, en Santa Cruz de Guanacaste.

En cuanto a la víctima de este crimen, la Policía Judicial informó que se trató de un ciudadano francés de apellido Des, de 31 años, quien fue ejecutado a balazos.

El cuerpo del francés presentaba al menos ocho balazos. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“El incidente se recibió en el OIJ de la zona a eso de las 4 a.m., cuando oficiales de la Policía Administrativa habrían encontrado en vía pública el cuerpo del ahora fallecido”, detalló la Policía Judicial.

Los investigadores que trabajaron la escena del crimen indicaron que, tras una revisión preliminar, descubrieron que el europeo presentaba al menos ocho impactos de bala entre la cabeza y el pecho.

De momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el violento ataque, tampoco se ha dado a conocer si el europeo era un turista que visitaba la zona o si más bien residía en ese lugar.