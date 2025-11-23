Sucesos

Hallan cuerpo de francés que fue víctima de atroz homicidio en playa Potrero

Según el OIJ, el cuerpo del europeo fue encontrado por oficiales de la Fuerza Pública

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un hermoso lugar turístico de nuestro país se convirtió en escenario de un sangriento crimen, pues oficiales de la Fuerza Pública encontraron en ese sitio el cuerpo de un europeo que fue asesinado de forma cruel.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual informó que el crimen ocurrió a eso de las 3 a.m., de este domingo en el sector de playa Potrero, en Santa Cruz de Guanacaste.

LEA MÁS: Atroz ejecución causó terror entre vecinos de tranquila comunidad esta madrugada

En cuanto a la víctima de este crimen, la Policía Judicial informó que se trató de un ciudadano francés de apellido Des, de 31 años, quien fue ejecutado a balazos.

LEA MÁS: Un año sin Karla: ¿Qué pasó con jovencita que fue a la pulpería y nunca regresó?

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
El cuerpo del francés presentaba al menos ocho balazos. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“El incidente se recibió en el OIJ de la zona a eso de las 4 a.m., cuando oficiales de la Policía Administrativa habrían encontrado en vía pública el cuerpo del ahora fallecido”, detalló la Policía Judicial.

Los investigadores que trabajaron la escena del crimen indicaron que, tras una revisión preliminar, descubrieron que el europeo presentaba al menos ocho impactos de bala entre la cabeza y el pecho.

LEA MÁS: Tragedia en Santa Ana: mujer sufre amputación de pierna en horrible accidente de tránsito

De momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el violento ataque, tampoco se ha dado a conocer si el europeo era un turista que visitaba la zona o si más bien residía en ese lugar.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
francés asesinado Santa CruzHomicidio Santa CruzHomicidio Francés Santa Cruz
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.