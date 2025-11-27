Fatal choque de bus de Lumaca contra un árbol dejó a un padre de familia sin vida

Olman Quesada se convirtió en la víctima mortal del aparatoso choque de un bus de Lumaca contra un árbol en Curridabat, San José. Él viajaba en el asiento delantero y sufrió fuertes golpes en la cabeza que le provocaron la muerte en el hospital Calderón Guardia.

La fatalidad la confirmó a La Teja Emmanuel Quesada, hijo mayor de don Olman.

“Primero llamaron a una tía para informar del accidente, ella fue la que nos avisó. Un médico del hospital nos explicó que mi papá perdió mucha sangre y no soportó”, manifestó el hijo.

LEA MÁS: Bus choca violentamente contra árbol en Curridabat y varias personas resultan heridas

Olman Quesada murió tras fuerte accidente de bus de Lumaca, en Curridabat. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Olman Quesada deja dos hijos mayores de edad. Era vecino de Cartago y se dirigía hacia San José.

Esta tragedia fue reportada a las 2:39 de la tarde de este miércoles 26 de noviembre, frente a plaza Premier.

La Cruz Roja indicó que una ambulancia de soporte avanzado trasladó a una paciente en condición crítica al hospital Calderón Guardia; en apariencia, se trató de don Olman.

Además, atendieron a otros seis pacientes, de ellos solo cuatro necesitaron atención médica.

LEA MÁS: Hija de Pecho de Rata estaría relacionada con homicidio de veinteañero en Cahuita

LEA MÁS: Identifican a hombre que mataron en la puerta de una casa en Concepción Abajo de Alajuelita