Identifican a hombre que mataron en la puerta de una casa en Concepción Abajo de Alajuelita

Un hombre de apellido Campos, de 32 años, es la víctima asesinada de múltiples balazos en Concepción Abajo de Alajuelita, San José.

La violenta agresión fue reportada a la Cruz Roja a las 2:22 a. m. de este jueves 27 de noviembre.

Los paramédicos señalaron que se trataba de un muchacho de aproximadamente 18 años; sin embargo, en la oficina de prensa del OIJ confirmaron la identidad y detectaron que era una persona de 32.

Agregaron que el ataque ocurrió en la puerta de una vivienda.

Lo atacaron con al menos 15 balazos

“El ofendido, quien presuntamente respondía al apellido Campos, de 32 años, se encontraba en la puerta de una vivienda, cuando supuestamente se acercaron varios sujetos y le habrían disparado en al menos 15 ocasiones, logrando impactarlo en varias zonas del cuerpo”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los cruzrojistas indicaron que presentaba heridas mortales en la cabeza y la espalda.

Las autoridades judiciales encontraron siete casquillos de un arma 9 milímetros.

Las autoridades atendieron el ataque despiadado en Alajuelita. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Hasta este miércoles 26 de noviembre, Costa Rica registraba 790 asesinatos, la misma cantidad de homicidios en comparación con la misma fecha del año pasado. Los jóvenes entre los 18 años y los 29 años son las principales víctimas mortales de esta ola de violencia.

