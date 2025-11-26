Sucesos

Bus choca violentamente contra árbol en Curridabat y varias personas resultan heridas

La Cruz Roja confirmó que una persona fue trasladada en condición crítica

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Curridabat, en San José, fue escenario de un aparatoso accidente de tránsito, ya que por motivos que no se tienen claros, un autobús chocó violentamente contra un árbol.

LEA MÁS: Estas fueron las últimas palabras del hombre que murió tras ser apuñalado en un bus en Alajuela

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el incidente ocurrió frente a Plaza Premier, e inicialmente se informó sobre varios pasajeros con heridas de consideración.

“De manera preliminar, se informa de seis pacientes en el lugar. La emergencia se mantiene en desarrollo”, indicó la Cruz Roja.

El aparatoso accidente ocurrió frente a Plaza Premier, en Curridabat. Foto ANI.
El aparatoso accidente ocurrió frente a Plaza Premier, en Curridabat. Foto ANI. (ANI/El aparatoso accidente ocurrió frente a Plaza Premier, en Curridabat. Foto ANI.)

LEA MÁS: Hombre aceptó que fue el quién asesinó de forma despiadada a mujer en Heredia

En una segunda actualización brindada poco despúes, la Cruz Roja indicó que en una de sus ambulancias de soporte avanzado estaban trasladando a una paciente en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

“Continuamos con la valoración de otros seis pacientes más en el sitio”.

LEA MÁS: Interpol Costa Rica extradita a ciudadano checo condenado por delitos de drogas

Finalmente los cuerpos de emergencia indicaron que cuatro pacientes más fueron trasladados en condición estable a la clínica Carlos Durán, mientras que otras dos personas fueron revisadas y no tuvieron que ser llevadas a un centro médico.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
choque bus CurridabatHeridos choque bus Curridabat
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.