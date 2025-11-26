Bus choca violentamente contra árbol en Curridabat y varias personas resultan heridas

Curridabat, en San José, fue escenario de un aparatoso accidente de tránsito, ya que por motivos que no se tienen claros, un autobús chocó violentamente contra un árbol.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, el incidente ocurrió frente a Plaza Premier, e inicialmente se informó sobre varios pasajeros con heridas de consideración.

“De manera preliminar, se informa de seis pacientes en el lugar. La emergencia se mantiene en desarrollo”, indicó la Cruz Roja.

El aparatoso accidente ocurrió frente a Plaza Premier, en Curridabat. Foto ANI. (ANI/El aparatoso accidente ocurrió frente a Plaza Premier, en Curridabat. Foto ANI.)

En una segunda actualización brindada poco despúes, la Cruz Roja indicó que en una de sus ambulancias de soporte avanzado estaban trasladando a una paciente en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

“Continuamos con la valoración de otros seis pacientes más en el sitio”.

Finalmente los cuerpos de emergencia indicaron que cuatro pacientes más fueron trasladados en condición estable a la clínica Carlos Durán, mientras que otras dos personas fueron revisadas y no tuvieron que ser llevadas a un centro médico.