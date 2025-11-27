Condenan a hombre que trató de matar a balazos a conductor delante de su novia

Un hombre apellidado Soto admitió que trató de quitarle la vida de forma despiadada al conductor de un carro delante de su propia novia, quien al final terminó salvándole la vida.

El Poder Judicial informó que Soto aceptó los cargos que se le atribuían y se apegó a un proceso especial abreviado para no tener que ir a juicio.

Es por ese motivo que el Tribunal Penal de Grecia lo condenó a 15 años de cárcel por los delitos de tentativa de homicidio calificado y robo agravado, en perjuicio de un ofendido de apellido Mora.

Los hechos que dieron pie a esa condena ocurrieron la noche del 20 de diciembre del 2024, en el sector de Chilamate de Alajuela, cuando Soto contactó al ofendido para pedirle un servicio de transporte hasta la zona de Poás de Alajuela.

“Mora llegó con su novia en su vehículo a donde se encontraba el imputado. Aparentemente, Soto sacó un revólver y le apuntó en la cabeza a Mora, le dijo que se bajara del carro y que se quitara la cadena de oro que portaba. El ofendido consideró que era una broma y no lo hizo, por lo que el imputado le indicó que era en serio”, indicó el Poder Judicial.

El hombre apellidado Soto fue condenado a 15 años de cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

De acuerdo con las autoridades, en ese momento Soto le disparó a Mora, causándole lesiones en la cabeza, y en ese instante la novia de la víctima abrió la puerta del carro y se tiró del vehículo en movimiento.

“Mientras el vehículo estaba en movimiento, el ofendido a raíz del disparo quedó aturdido y perdió el control del mismo, por lo que este avanzó unos metros y colisionó en un paredón”.

Al ver que Mora seguía con vida, Soto le disparó nuevamente en varias ocasiones, impactándolo en al menos dos de estas en el pecho y en el hombro derecho.

“Presuntamente, Soto golpeó con los puños en varias partes del cuerpo al ofendido; sin embargo, al escuchar que la novia del ofendido regresó con ayuda, este se retiró del lugar, no logrando su cometido de acabar con la vida de Mora, ya que recibió atención médica de manera oportuna”, indicó el Poder Judicial.