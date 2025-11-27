Matan a otro joven en Alajuelita: dos crímenes en tan solo nueve horas

Con solo nueve horas de diferencia, la violencia volvió a golpear a Alajuelita: otro muchacho fue asesinado a balazos.

Esta situación aumenta el dolor y la preocupación en uno de los cantones más golpeados por la ola de crímenes.

Ataque en pleno día

El más reciente ataque ocurrió a las 11:10 a. m., de este jueves 27 de noviembre, confirmaron en la Cruz Roja. El hecho lo atendieron en la urbanización Chorotega, detrás del salón comunal.

Alejandro Molina, coordinador operativo de la Cruz Roja, señaló que la víctima era de aproximadamente 20 años.

“Con múltiples impactos de arma de fuego, se declara sin signos vitales en la escena”, manifestó Molina.

LEA MÁS: Identifican a hombre que mataron en la puerta de una casa en Concepción Abajo de Alajuelita

Dos homicidios estremecen a Alajuelita en menos de un día. Foto: Rafael Pacheco Granados/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Homicidio en Alajuelita

Otro homicidio horas antes

El otro homicidio ocurrió a las 2:22 a. m., de este jueves, en Concepción Abajo de Alajuelita, San José. Allí mataron a un muchacho de apellido Campos, de 19 años, en la puerta de una casa.

LEA MÁS: Papá que murió en choque de bus de Lumaca iba camino al trabajo cuando ocurrió la tragedia

LEA MÁS: Hija de Pecho de Rata estaría relacionada con homicidio de veinteañero en Cahuita