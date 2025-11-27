Sucesos

Matan a otro joven en Alajuelita: dos crímenes en tan solo nueve horas

Dos homicidios estremecen a Alajuelita en cuestión de nueve horas

Por Alejandra Morales

Con solo nueve horas de diferencia, la violencia volvió a golpear a Alajuelita: otro muchacho fue asesinado a balazos.

Esta situación aumenta el dolor y la preocupación en uno de los cantones más golpeados por la ola de crímenes.

Ataque en pleno día

El más reciente ataque ocurrió a las 11:10 a. m., de este jueves 27 de noviembre, confirmaron en la Cruz Roja. El hecho lo atendieron en la urbanización Chorotega, detrás del salón comunal.

Alejandro Molina, coordinador operativo de la Cruz Roja, señaló que la víctima era de aproximadamente 20 años.

“Con múltiples impactos de arma de fuego, se declara sin signos vitales en la escena”, manifestó Molina.

Homicidio en Alajuelita

Otro homicidio horas antes

El otro homicidio ocurrió a las 2:22 a. m., de este jueves, en Concepción Abajo de Alajuelita, San José. Allí mataron a un muchacho de apellido Campos, de 19 años, en la puerta de una casa.

