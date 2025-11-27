Papá que murió en choque de bus de Lumaca iba camino al trabajo cuando ocurrió la tragedia

A don Olman Quesada, de 65 años, nunca le gustaba llegar tarde al trabajo; siempre salía con tiempo y prefería pasar horas esperando antes que atrasarse por las presas.

Él era vecino de El Tablón de El Guarco, en Cartago, y justamente por las presas que se forman en la Florencio del Castillo y otras calles, se iba con tiempo.

Así lo expresó a La Teja Emmanuel Quesada, hijo mayor de don Olman; lamentablemente don Olman murió consecuencia de los fuertes golpes que sufrió en un bus de Lumaca que chocó contra un árbol. Esta tragedia fue reportada a las 2:39 p. m. de este miércoles 26 de noviembre, frente a plaza Premier.

Iba camino a cumplir con su trabajo

Don Olman salió de su casa aproximadamente a la 1 p. m. y se dirigía hacia San José, para su trabajo como guarda.“Él tenía que llegar hasta San José, pero no sabemos a cuál edificio, porque a veces lo mandaban a Pavas o a otros lugares. Mi hermano estuvo hablando con el jefe de mi papá ayer (miércoles) en la noche, pero igual no tenía los documentos a mano para darnos más datos”.

“A mi papá le gustaba llegar temprano al trabajo, yo le decía a mami que quizás entraba a las seis de la tarde, pero siempre quería llegar temprano para evitar las presas”, manifestó Emmanuel.Agregó que su papá siempre acostumbraba a viajar en los asientos delanteros. En medio del dolor, guardan los buenos momentos que compartieron con él.

“Nuestro papá nos ayudó a salir adelante, como toda familia tuvimos altos y bajos que pasan en la vida, pero por él logré sacar el colegio y obtener los títulos de los técnicos universitarios que tengo. Nos enseñó a ser pulseadores”, recordó el hijo. Sostuvo que su papá amaba a Saprissa y la música, especialmente grupos como La Santanera y Los Hicsos.

Así la familia se enteró de la tragedia

Don Olman viajaba en el asiento delantero y sufrió fuertes golpes en la cabeza que le provocaron la muerte en el hospital Calderón Guardia.

“Primero llamaron a una tía para informar del accidente, ella fue la que nos avisó. Un médico del hospital nos explicó que mi papá perdió mucha sangre y no soportó”, manifestó el hijo.

Olman Quesada deja dos hijos mayores de edad.

La Cruz Roja indicó que una ambulancia de soporte avanzado trasladó a una paciente en condición crítica al hospital Calderón Guardia; en apariencia, se trató de don Olman.

Además, atendieron a otros seis pacientes, de ellos solo cuatro necesitaron atención médica.

