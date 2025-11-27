Sucesos

Papá que murió en choque de bus de Lumaca iba camino al trabajo cuando ocurrió la tragedia

Hijo de Olman Quesada relata cómo el trabajador cartaginés perdió la vida rumbo a su empleo

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

A don Olman Quesada, de 65 años, nunca le gustaba llegar tarde al trabajo; siempre salía con tiempo y prefería pasar horas esperando antes que atrasarse por las presas.

Él era vecino de El Tablón de El Guarco, en Cartago, y justamente por las presas que se forman en la Florencio del Castillo y otras calles, se iba con tiempo.

Así lo expresó a La Teja Emmanuel Quesada, hijo mayor de don Olman; lamentablemente don Olman murió consecuencia de los fuertes golpes que sufrió en un bus de Lumaca que chocó contra un árbol. Esta tragedia fue reportada a las 2:39 p. m. de este miércoles 26 de noviembre, frente a plaza Premier.

Olman Quesada, de 65 años, murió al sufrir fuertes golpes consecuencia del choque de un bus de Lumaca contra un árbol en Curridabat. Foto: Emmanuel Quesada para La Teja
Olman Quesada, de 65 años, murió al sufrir fuertes golpes consecuencia del choque de un bus de Lumaca contra un árbol en Curridabat. Foto: Emmanuel Quesada para La Teja (Emmanuel Quesada para La Teja/Emmanuel Quesada para La Teja)

Iba camino a cumplir con su trabajo

Don Olman salió de su casa aproximadamente a la 1 p. m. y se dirigía hacia San José, para su trabajo como guarda.“Él tenía que llegar hasta San José, pero no sabemos a cuál edificio, porque a veces lo mandaban a Pavas o a otros lugares. Mi hermano estuvo hablando con el jefe de mi papá ayer (miércoles) en la noche, pero igual no tenía los documentos a mano para darnos más datos”.

“A mi papá le gustaba llegar temprano al trabajo, yo le decía a mami que quizás entraba a las seis de la tarde, pero siempre quería llegar temprano para evitar las presas”, manifestó Emmanuel.Agregó que su papá siempre acostumbraba a viajar en los asientos delanteros. En medio del dolor, guardan los buenos momentos que compartieron con él.

“Nuestro papá nos ayudó a salir adelante, como toda familia tuvimos altos y bajos que pasan en la vida, pero por él logré sacar el colegio y obtener los títulos de los técnicos universitarios que tengo. Nos enseñó a ser pulseadores”, recordó el hijo. Sostuvo que su papá amaba a Saprissa y la música, especialmente grupos como La Santanera y Los Hicsos.

Así la familia se enteró de la tragedia

Don Olman viajaba en el asiento delantero y sufrió fuertes golpes en la cabeza que le provocaron la muerte en el hospital Calderón Guardia.

“Primero llamaron a una tía para informar del accidente, ella fue la que nos avisó. Un médico del hospital nos explicó que mi papá perdió mucha sangre y no soportó”, manifestó el hijo.

LEA MÁS: Bus choca violentamente contra árbol en Curridabat y varias personas resultan heridas

Olman Quesada murió tras fuerte accidente de bus de Lumaca, en Curridabat. Foto: Tomada de redes sociales
Olman Quesada murió tras fuerte accidente de bus de Lumaca, en Curridabat. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Olman Quesada deja dos hijos mayores de edad.

La Cruz Roja indicó que una ambulancia de soporte avanzado trasladó a una paciente en condición crítica al hospital Calderón Guardia; en apariencia, se trató de don Olman.

Además, atendieron a otros seis pacientes, de ellos solo cuatro necesitaron atención médica.

LEA MÁS: Hija de Pecho de Rata estaría relacionada con homicidio de veinteañero en Cahuita

LEA MÁS: Identifican a hombre que mataron en la puerta de una casa en Concepción Abajo de Alajuelita

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Olman Quesadabus de Lumaca choca contra árbolun fallecido en choque de bus de Lumaca
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.