Hombre que habría amenazado a otro con un arma terminó recibiendo una lección en su propia casa

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ allanaron la casa del hombre

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre apellidado Corrales, de 27 años, habría amenazado a otro sujeto con un arma de fuego y esa acción lo llevó a recibir una lección dentro de su propia casa.

Esto debido a que Corrales fue despertado la mañana de este jueves por un grupo de agentes del OIJ que allanaron su vivienda, en el cantón de Flores, Heredia, para detenerlo como sospechoso del delito de amenaza con arma de fuego.

En dicho allanamiento incluso participaron los agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), que generalmente son llevados a operativos de alto riesgo.

Corrales fue detenido dentro de su casa en el cantón de Flores, Heredia. Foto OIJ.
Corrales fue detenido dentro de su casa en el cantón de Flores, Heredia. Foto OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, Corrales fue detenido por un hecho que habría ocurrido en octubre de este año.

“La investigación inició luego de que una persona presentó una denuncia en octubre de este año, donde indicaba haber sido amenazada con un arma, al parecer, por este sujeto”, informó el OIJ.

En el allanamiento, además de detener a Corrales, los agentes judiciales decomisaron un arma de fuego tipo revólver y una dosis de marihuana.

Finalmente el sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

