Decomisan impresionante cargamento de cocaína que era transportado por extranjeros

En un trabajo en conjunto, autoridades ticas y estadounidenses le dieron un fuerte golpe al narcotráfico al decomisar un impresionante cargamento de cocaína que era transportado en una embarcación por dos extranjeros.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que el decomiso se hizo a 170 millas náuticas de Puerto Golfito, por medio de un operativo realizado por Guardacostas de Estados Unidos, la DEA, la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Apoyo y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal.

Las 4 toneladas de cocaína estaban distribuidas en varios paquetes. Foto MSP. (MSP)

Según las autoridades, en esa zona interceptaron una embarcación en la que viajaban dos colombianos de apellidos Moreno y Hernández, quienes transportaban un cargamento de aproximadamente 4000 kilos de cocaína, es decir, unas cuatro toneladas de droga.

Dos colombianos transportaban el cargamento de aproximadamente 4000 kilos de cocaína. Foto MSP. (MSP/Dos colombianos transportaban el cargamento de aproximadamente 4000 kilos de cocaína. Foto MSP.)

Tanto los sospechosos como el cargamento de cocaína fueron llevados a un puerto para posteriormente ser puestos a las órdenes del Ministerio Público.