Por tercera vez autoridades inhabilitan la misma pista clandestina en Guanacaste

El Ministerio de Seguridad Pública espera que el famoso dicho de “la tercera es la vencida” aplique con una pista clandestina en Guanacaste, pues ya van tres veces en las que tienen que inhabilitarla.

La tercera intervención de las autoridades se llevó a cabo por medio de un trabajo coordinado entre el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), la Policía de Fronteras y la Municipalidad de Bagaces, esto dentro de una propiedad privada ubicada en Mogote de Bagaces, Guanacaste.

“Según reportes del SVA, el campo de aterrizaje no autorizado presentaba una extensión de 1 kilómetro 200 metros. En esta ocasión, además de las zanjas que se crearon con maquinaria de la Municipalidad, se confeccionaron boquetes en medio de algunas de ellas, para dejarla totalmente fuera de servicio”, informó Seguridad.

Para esta labor también se contó con el apoyo de dos helicópteros, los cuales se encargaron de vigilar la zona para dar aviso a los oficiales que cuidaban en tierra de cualquier movimiento extraño.

“La primera vez que se destruyó esta pista fue en agosto de 2019, cuando se confirmó el aterrizaje y despegue de una aeronave de forma ilegal con matrícula falsa. También los equipos en tierra cuando llegaron al lugar ubicaron pichingas con combustible de aviación y lingas”.

Este tipo de pistas clandestinas se han vuelto uno de los objetivos principales de las autoridades, pues suelen ser usadas por narcoavionetas que tienen como ruta el norte del continente.