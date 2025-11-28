Sucesos

Hombre acusado del atroz femicidio de Emilce Soto acepta los cargos para no ir a juicio

Una hermana de Emilce Soto indicó que el hombre recibiría una condena de 19 años de cárcel

Por Adrián Galeano Calvo

El hombre acusado del atroz femicidio de Emilce Soto Jiménez, de 49 años, cuyo cuerpo apareció enterrado en una finca en la zona sur tras ser reportada como desaparecida, tomó una importante decisión que causó una gran sorpresa.

Así lo reveló Xenia Castro, hermana de Emilce, por medio de un video publicado por Osa Informativo, en el que explicó que el hombre apellidado Valverde Chinchilla tomó la decisión de aceptar los cargos en su contra para no tener que ir a juicio.

“Quiero informales un poquito sobre el caso de Emilce Soto Jiménez. Este 26 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en los tribunales de Ciudad Cortés para tratar de fijar fecha para juicio, en la cual de alguna manera damos gracias a Dios que la persona imputada pidió someterse a un proceso abreviado”, dijo Castro.

Con una excavadora de brazo largo buscan a Emilce Soto Jiménez, desaparecida desde el 9 de marzo del 2024 en Las Fincas de Palmar Sur, Osa. Foto: Tomada de redes sociales
El caso de Emilce Soto inició como una desaparición.

Al someterse a un procedimiento abreviado, Valverde recibirá una condena de prisión por el femicidio de Emilce sin tener que presentarse a un juicio. Solo hace falta que el Tribunal a cargo ratifique esta situación y dé a conocer la sentencia.

“Nada más estamos a la espera de que las autoridades hagan lo que les corresponde para que esta persona, primero Dios, comience a descontar su condena. Se dice que se le dio 19 años de cárcel”, dijo la hermana de Emilce.

Castro dijo que ella y su familia se sienten muy contentos con esta situación, pues finalmente se hará justicia por la terrible muerte que sufrió su hermana.

“Como familia estamos muy agradecidos, primeramente con Dios, con todas las autoridades y todas las personas que han estado atentas, la verdad es que no ha sido fácil todo este proceso, pero al menos podemos decir que hay un poquito de descanso en nosotros”.

Con una excavadora de brazo largo buscan a Emilce Soto Jiménez, desaparecida desde el 9 de marzo del 2024 en Las Fincas de Palmar Sur, Osa. Foto: Municipalidad de Osa
El cuerpo de Emilce fue encontrado enterrado en una finca en Osa. Foto: Municipalidad de Osa

La investigación de este caso inició el 9 de marzo del 2024, cuando familiares de Emilce reportaron su desaparición, en la localidad de Palmar Sur.

Las autoridades detuvieron al sospechoso el jueves 9 de mayo de este año, mientras que los restos de Emilce fueron encontrados el 8 de junio anterior, estos estaban enterrados entre finca 8 y finca 5, en Palmar Sur de Osa.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

