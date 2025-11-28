OIJ revela video de sospechosos de balear a niña de 8 años que iba a comprar pescado donde vecino

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un video en el que aparecen los dos sujetos sospechosos de balear a una niña de 8 años que se dirigía a comprar pescado al negocio de un vecino.

La Delegación Regional del OIJ de Puntarenas difundió dicha grabación con el objetivo de obtener información por parte de la ciudadanía para identificar a los sujetos.

Los hechos por los que ambos hombres son buscados ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre, a eso de las 9 p.m., en el sector de ciudadela Calderón en Esparza, Puntarenas.

“De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se dieron cuando los sujetos que viajaban en una motocicleta, aparentemente realizaron múltiples disparos contra una vivienda y un carro”, detalló el OIJ.

Según la Policía Judicial, uno de esos disparos impactó a la niña, quien se encontraba aproximadamente a 25 metros del sitio donde se dieron las detonaciones.

Trascendió que esa noche la niña salió de su casa en esa misma localidad para ir a la marisquería de un vecino a comprar pescado. La menor fue trasladada a un centro médico y posteriormente al Hospital Nacional de Niños.

Si usted cuenta con información que ayude a identificar a los sospechosos de realizar estos disparos y herir a la menor o bien del caso en general, la pueda brindar a la línea 800 8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.