Aparente vendedor de lotería fue víctima de violento asalto en Heredia

La víctima sufrió los balazos en las piernas

Por Alejandra Morales

Un hombre fue víctima de varios balazos en las cercanías de la empresa Firestone, en La Ribera de Belén, en Heredia.

La agresión fue reportada a las 5:12 a. m. de este viernes 28 de noviembre.

Versiones no oficiales señalan que se trataría de un asalto y que la víctima sería un vendedor de lotería; sin embargo, las autoridades no lo han confirmado.

“Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 53 años con impactos de bala en las piernas, se traslada en condición crítica al hospital San Vicente de Paúl”, señalaron en la central de la Cruz Roja.

La Cruz Roja atendió la emergencia en La Ribera de Belén, en Heredia. (Cruz Roja)

Heredia sigue con baja cifra de homicidios

Heredia es la provincia que menos homicidios registra; en lo que llevamos del año han ocurrido 32 asesinatos; no obstante, los lugareños no se escapan de la violencia que ocurre en Costa Rica.

De momento, no hay personas detenidas por esta violenta agresión.

