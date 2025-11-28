Así fue el asalto en el que vendedor de lotería resultó baleado

El vendedor de lotería que hirieron de bala en las cercanías de la empresa Firestone, en La Ribera de Belén, en Heredia, es de apellido Segura, de 53 años.

Las autoridades judiciales dieron más detalles de la agresión y señalaron que la víctima acostumbra a estar en ese sector.

La agresión fue reportada a las 5:12 a. m. de este viernes 28 de noviembre.

Delincuentes llegaron en motocicletas

“Se encontraba en el punto donde habitualmente vende lotería en vía pública, cuando llegaron dos motocicletas con cuatro sujetos a bordo, se bajaron para robarle el bolso”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

Hubo un forcejeo y uno de los delincuentes le disparó un tiro en cada pierna. “Los sospechosos se dieron a la fuga y se llevaron el bolso con la lotería”, agregaron.

Vendedor trasladado en condición crítica

La Cruz Roja le dio atención al vendedor. “Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 53 años con impactos de bala en las piernas, se traslada en condición crítica al hospital San Vicente de Paúl”, señalaron en la central de la Cruz Roja.

Heredia sigue con baja cifra de homicidios

Heredia es la provincia que menos homicidios registra; en lo que llevamos del año han ocurrido 32 asesinatos; no obstante, los lugareños no se escapan de la violencia que ocurre en Costa Rica.

De momento, no hay personas detenidas por esta violenta agresión.

