Joven mamá de cinco hijos murió en un accidente cuando iba a su graduación

Tatiana Yisennia Alfaro Alfaro, una joven mamá de 38 años y madre de cinco hijos, se esforzaba cada día por ellos. En este 2025 había realizado un curso de belleza y, minutos antes de graduarse, fue víctima de un accidente de tránsito que le arrebató la vida.

Ella chocó contra un tráiler y las lesiones le provocaron fuertes heridas. La fatalidad ocurrió en Barrancas de El Guarco, en Cartago, la mañana del viernes 21 de noviembre anterior. La mamá luchó por la vida, pero al día siguiente falleció en el hospital Max Peralta de Cartago.

Hermana fue la primera en reconocer la moto

Dayanna Alfaro, hermana de Tatiana, le confirmó a La Teja la tragedia y mencionó que ella fue la primera en enterarse de la situación al reconocer la moto de su pariente.

Las causas del accidente no están claras. En apariencia, el conductor de un vehículo que circulaba en el mismo sentido le dio campo al tráiler para que doblara hacia una entrada, y Tatiana, que iba en moto, no se percató de esta situación. Fue entonces cuando fue golpeada por el cabezal.

“Ella estaba sacando unos cursos. Ese día iba a matricular a mi hija en el colegio de Barrio Nuevo y vi que había un accidente. Me detuve porque me pareció que era la moto de ella y, cuando me acerqué, confirmé que era la moto de ella. Fui la primera en darme cuenta”, expresó Dayanna.

Tatiana deja cinco hijos, tres de ellos menores

Dayanna describió a su pariente como una mamá entregada y pulseadora. “Era mamá soltera, tenía cinco hijos; de ellos, tres son menores de edad, uno de 16, 14 y 11 años. Los dos menores están a cargo del papá de ellos y mi sobrino de 16 años está a cargo de una de sus hermanas mayores”, dijo la familiar.

Hasta este miércoles 26 de noviembre contabilizaban 493 personas fallecidas por accidentes de tránsito, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).