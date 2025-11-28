Sucesos

Hombre es condenado a 15 años de cárcel por robar ¢630 mil y una botella de ron en tres asaltos

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2024

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Adueñarse por las malas de ¢630 mil y una botella de ron le salió terriblemente caro a un hombre, pues ahora deberá pasar un largo tiempo encerrado en prisión.

LEA MÁS: Joven de 13 años es detenido como sospechoso de apuñalar a muchacho de 17 años en Guápiles

Esto sucedió con un hombre apellidado Gaitán, quien fue condenado a 15 años de cárcel luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores demostrara que era responsable de tres delitos de robo agravado.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hombre aceptó los hechos que le atribuían y se sometió a un procedimiento especial abreviado, por lo que fue sentenciado sin la necesidad de ir a juicio.

LEA MÁS: Hombre es detenido un día después de ver como el OIJ se llevó a dos de sus vecinos

Esposado
El hombre decidió aceptar los cargos para no tener que ir a juicio. Foto Archivo.

Según la Fiscalía, los hechos que terminaron en la condena contra Gaitán ocurrieron los días 16, 19 y 22 de diciembre del 2024, cuando este sujeto asaltó dos supermercados y una licorera, ubicados en Santa Bárbara de Heredia.

“El hombre confirmó que utilizó un cuchillo y amenazó a los dependientes, con lo cual logró sustraer ¢630.000 y una botella de ron”, señaló el Ministerio Público.

LEA MÁS: OIJ revela video de sospechosos de balear a niña de 8 años que iba a comprar pescado donde vecino

Ahora, mientras la sentencia queda en firme, Gaitán debe continuar en prisión preventiva por seis meses más.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Condenado asalto supermercado Heredia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.