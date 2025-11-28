Hombre es condenado a 15 años de cárcel por robar ¢630 mil y una botella de ron en tres asaltos

Adueñarse por las malas de ¢630 mil y una botella de ron le salió terriblemente caro a un hombre, pues ahora deberá pasar un largo tiempo encerrado en prisión.

Esto sucedió con un hombre apellidado Gaitán, quien fue condenado a 15 años de cárcel luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores demostrara que era responsable de tres delitos de robo agravado.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hombre aceptó los hechos que le atribuían y se sometió a un procedimiento especial abreviado, por lo que fue sentenciado sin la necesidad de ir a juicio.

El hombre decidió aceptar los cargos para no tener que ir a juicio. Foto Archivo.

Según la Fiscalía, los hechos que terminaron en la condena contra Gaitán ocurrieron los días 16, 19 y 22 de diciembre del 2024, cuando este sujeto asaltó dos supermercados y una licorera, ubicados en Santa Bárbara de Heredia.

“El hombre confirmó que utilizó un cuchillo y amenazó a los dependientes, con lo cual logró sustraer ¢630.000 y una botella de ron”, señaló el Ministerio Público.

Ahora, mientras la sentencia queda en firme, Gaitán debe continuar en prisión preventiva por seis meses más.