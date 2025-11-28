Joven de 13 años es detenido como sospechoso de apuñalar a muchacho de 17 años en Guápiles

Un joven de 13 años fue detenido por la autoridades este jueves, pues figura como sospechoso de cometer un sangriento crimen a plena luz del día.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven estuvo a punto de acabar con la vida de un muchacho de 17 años, al que, supuestamente, atacó en al menos dos ocasiones con un cuchillo.

LEA MÁS: Empuje frío #4 seguirá influyendo en el país por varios días más

El aterrador hecho ocurrió a eso de la 2:30 p.m. de este jueves 27 de noviembre en la localidad de La Emilia, en Guápiles, Limón.

Según la versión preliminar de la Policía Judicial, los hechos se dieron cuando el muchacho de 17 años se encontraba en la vía pública y fue interceptado por el joven de 13 años.

“Supuestamente tenían una rencilla y ambos discutieron y, en apariencia, el menor de 13 años sacó un arma blanca e hirió al otro muchacho en el pecho y el estómago”, detalló el OIJ.

El joven herido tuvo que ser llevado a un hospital en San José. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Esto fue lo último que hizo el papá que perdió la vida en el accidente del bus de Lumaca

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre el violento ataque, por lo que personal de la Benemérita se presentó al sitio y trasladó al muchacho a un centro médico de la zona.

La Policía Judicial informó que posteriormente el joven herido fue llevado a un hospital en San José, al parecer, porque se encontraba en una condición muy delicada.

LEA MÁS: Aparente vendedor de lotería fue víctima de violento asalto en Heredia

En cuanto al presunto agresor, las autoridades indicaron que este fue detenido poco después del ataque por oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban cerca del lugar de los hechos.

El joven de 13 años será puesto a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil, donde se podría abrir una causa penal en su contra por el presunto delito de tentativa de homicidio.