Esto fue lo último que hizo el papá que perdió la vida en el accidente del bus de Lumaca

Don Olman Quesada Ilama, de 65 años, se dirigía a su trabajo cuando ocurrió la tragedia en el bus de Lumaca en el que viajaba.

Él se sentó en el primer asiento, justo al lado de la ventana, para aprovechar en el trayecto dormir un rato.

El relato del pasajero que iba a su lado

Así se lo dijo el pasajero que iba al lado de don Olman a Emmanuel Quesada, hijo mayor de la víctima.

“Un muchacho que iba a la par de papi, no sé cómo consiguió mi número y me llamó, me dijo: ‘yo era el que iba en ese asiento, pero como no me gusta ir en la ventana, dejé el campo libre y fue cuando se subió su papá y se sentó en ese lado’, dice que iban hablando, luego comenzó a cabecear y se durmió”, le contó el muchacho al hijo del señor.

Olman Quesada, de 65 años, murió al sufrir fuertes golpes consecuencia del choque de un bus de Lumaca contra un árbol en Curridabat. Foto: Emmanuel Quesada para La Teja (Emmanuel Quesada para La Teja/Emmanuel Quesada para La Teja)

Como muchos usuarios de buses, él aprovechó parte del trayecto para descansar mientras llegaba a su destino.

La tragedia ocurrió a las 2:39 p. m. de este miércoles 26 de noviembre, frente a plaza Premier cuando el conductor del bus perdió el control y chocó contra un árbol.

Don Olman murió este mismo miércoles en el hospital Calderón Guardia donde recibió atención médica a consecuencia de los fuertes golpes que sufrió en la cabeza.

Don Olman era vecino de El Tablón de El Guarco, en Cartago, y justamente por las presas que se forman en la Florencio del Castillo y otras calles, se iba con tiempo para llegar a su trabajo como guarda.

