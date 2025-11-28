Empuje frío #4 seguirá influyendo en el país por varios días más

Los efectos del empuje frío #4, percibidos con fuertes y fríos vientos, además de llovizna, continuarán en el país hasta la primera semana de diciembre.

Así lo prevé el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), señalando que seguirán hasta el próximo miércoles 3 de diciembre.

“Para el periodo en consideración la región centroamericana se mantendrá bajo la influencia del empuje frío #4, el cual se ubica en el norte de la región”, dijeron en el IMN.

Este empuje presenta bastante nubosidad y lluvias constantes de variable intensidad durante este jueves y hasta primeras horas del sábado, especialmente para la vertiente del Caribe y la Zona Norte del país.

Efectos del empuje frío #4 seguirán varios días más. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Cambios en las lluvias a partir del domingo

A partir del domingo, las lluvias serían más dispersas y ocasionales para el Caribe y la Zona Norte. En el Pacífico Sur y Central habrá un aumento de probabilidad de lluvias muy dispersas entre la tarde del sábado y el miércoles.

Vientos acelerados afectarán varias regiones

Entre el jueves y el domingo, se presentarán vientos alisios acelerados con ráfagas entre 40 y 65 km/h en las partes bajas del Valle Central y del Pacífico Norte, y entre 70 y 95 km/h en la cordillera del Pacífico Norte, cerros de la cordillera Central y demás sectores montañosos del país.