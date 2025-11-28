Sucesos

Hombre es detenido un día después de ver como el OIJ se llevó a dos de sus vecinos

La casa del hombre fue allanada por agentes del OIJ

Por Adrián Galeano Calvo

Un día después de ver cómo agentes del OIJ se llevaban a dos de sus vecinos, a un hombre apellidado Soto, de 38 años, le tocó vivir esa experiencia en carne propia.

Esto debido a que a eso de las 6 a.m. de este viernes fue detenido por agentes judiciales, pues figura como sospechoso de dedicarse a la venta de drogas.

La Policía Judicial indicó que, en un trabajo en conjunto con la Policía Municipal de San Carlos y Dirección de Inteligencia, allanaron la casa de Soto, ubicada en barrio San Juan, en Ciudad Quesada.

El hombre fue detenido en su casa en barrio San Juan en Ciudad Quesada. Foto OIJ.
“La intervención se realizó como parte de una investigación que inició hace varias semanas luego de que se recibió información confidencial en la que se alertaba sobre la posible venta de distintos tipos de drogas”, indicó el OIJ.

Según la Policía Judicial, el operativo fue ejecutado a pocos metros del sitio donde este jueves detuvieron a dos hermanos sospechosos de narcomenudeo.

En el allanamiento a la casa de Soto también se dio el decomiso de droga tipo crack.

Finalmente, el sospechoso fue puesto a la órdenes del Ministerio Público.

Detenido venta drogas San CarlosSospechoso venta drogas San Carlos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

