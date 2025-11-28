Amplían prisión preventiva por homicidio de notificador judicial en Grecia

El Juzgado Penal de Grecia ordenó dos meses más de prisión preventiva para un hombre de apellido Hernández, sospechoso del homicidio del notificador judicial Luis Gerardo Alfaro Molina, ocurrido el 19 de marzo del 2023.

Según la investigación, Hernández, junto con un joven, habría atacado al funcionario con el presunto fin de robarle sus pertenencias, incluida la motocicleta oficial que utilizaba para realizar las notificaciones judiciales.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, había explicado que Alfaro había salido ese día rumbo al Invu de Sarchí para entregar una notificación, pero para las 2 p. m. no se tenía noticia de su paradero. De inmediato, se activó un operativo de búsqueda con agentes del OIJ, oficiales de la Fuerza Pública, cruzrojistas y familiares del notificador.

Luis Gerardo Alfaro Molina, de 40 años, el notificador del Poder Judicial que murió en manos de unos delincuentes. Foto: Tomadas de FB La Teja

Durante el rastreo se ubicó la motocicleta en la zona. La búsqueda continuó hasta la noche y se retomó a primeras horas del viernes, cuando finalmente el cuerpo de Alfaro fue hallado dentro de un cafetal que comunica Sarchí y Grecia, a unos 50 metros de la carretera.

El OIJ presume que Alfaro fue víctima de un bajonazo, pues presentaba un impacto de bala en la espalda además de golpes, lo que refuerza la hipótesis de robo como móvil del crimen.

Las autoridades también investigan a tres personas que habrían ayudado a los sospechosos a esconderse tras el hecho. La detención de Hernández se realizó en abril del 2025, un mes después del homicidio.