Motociclista muere en accidente y OIJ busca a conductor involucrado

Un trágico accidente ocurrido la noche de este sábado en Belén de Carrillo, Guanacaste, dejó como resultado la muerte de un motociclista y otra persona gravemente herida.

El fallecido fue identificado como un hombre de apellido Méndez, de 27 años, quien viajaba en motocicleta junto a otro hombre alrededor de las 8 p. m., cuando al llegar al cruce de Belén la moto derrapó.

Según el reporte inicial, un vehículo que circulaba detrás los colisionó inmediatamente después del derrape.

Las autoridades investigan el accidente para determinar qué ocurrió (Rafael Pacheco Granados)

Méndez murió en el lugar debido al impacto, mientras que su acompañante fue trasladado en condición crítica a la clínica de Filadelfia y posteriormente al hospital de Liberia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el conductor del carro involucrado se dio a la fuga tras el choque, por lo que actualmente se mantiene la búsqueda para dar con su paradero y esclarecer lo sucedido.

Por otra parte, un hombre resultó gravemente herido la madrugada de este domingo luego de colisionar el vehículo que conducía contra un objeto fijo en Bahía Ballena, Osa.

El accidente ocurrió a las 3:13 a. m., según el reporte de la Cruz Roja. Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron a un masculino adulto con múltiples traumas producto del fuerte impacto.

La víctima fue estabilizada en el lugar y trasladada en condición crítica al hospital Tomás Casas para recibir atención especializada.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el choque.