Brutal balacera dejó a un hombre fallecido en Purral

La emergencia ocurrió a las 5:56 a.m., de este domingo 30 de noviembre en Purral

Por Silvia Coto

Un hombre murió tras ser baleado la mañana de este domingo en Purral en Goicoechea.

La alerta ingresó a las 5:56 a.m.,la Cruz Roja desplazó dos ambulancias al sitio. Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre de entre 21 y 30 años con heridas en la cabeza y el tórax. Tras la valoración, los paramédicos confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en Purral (Cruz Roja)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo.

