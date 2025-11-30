Sucesos

Llamada anónima permitió hallar una cabeza semienterrada en Liberia

Una llamada anónima llevó a las autoridades a un lote baldío en Liberia, donde el OIJ encontró restos humanos

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia investiga el hallazgo de una cabeza de un hombre semienterrada y quemada en Liberia.

La investigación inició luego de que una llamada anónima permitiera a las autoridades localizar una cabeza humana en un lote baldío de la zona.

La cabeza de un hombre fue encontrada enterrada. (Silvia Coto)

La alerta fue atendida la tarde de este sábado, pasadas las 4:00 p.m., cuando la policía administrativa reportó el hallazgo tras confirmar lo que les detallaron en la llamada.

Al llegar al punto indicado, los agentes confirmaron que la cabeza estaba semienterrada y que fue quemada. La misma fue levantada y enviada a Medicatura Forense para determinar su identidad, ya que no se ha encontrado el resto del cuerpo.

Este domingo, funcionarios del OIJ, junto con la Unidad Canina, realizarán una búsqueda detallada en el sector para ubicar más indicios que permitan avanzar con la investigación.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

