Modelo busca desesperadamente a su hija de 14 años desaparecida

La modelo Karen Lobo vive momentos de intensa angustia tras la desaparición de su hija Kianny Herrera Lobo, de 14 años, cuyo rastro se perdió desde la semana pasada.

Según relató la madre, lo último que saben es que la adolescente fue llevada por su abuela a la casa de una prima en Poás de Alajuela el miércoles anterior.

Kianny Herrera Lobo (Cortesía/cortesía)

Dos días después, la menor salió del lugar y no regresó.

Desde entonces, no responde llamadas, ni mensajes, su teléfono está apagado.

“Estoy desesperada porque desde ese día no sabemos nada, la hemos buscado, la hemos llamado, ella llevaba ropa y un bulto”, expresó Lobo.

La madre ha recurrido también a las redes sociales para pedir colaboración de la ciudadanía

“Si alguien la ve o sabe algo por favor ayúdennos, estamos desesperados, es demasiada la angustia”, insistió.

La modelo Karen Lobo está buscando a su hija. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

La mamá asegura que es la primera vez que viven una situación así, por lo que solo desea que su hija regrese a casa sana y salva.

El caso ya está en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que la familia interpusiera la denuncia formal.

Las autoridades solicitan que cualquier información que pueda ayudar a ubicar a Kianny sea reportada de inmediato a la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645.