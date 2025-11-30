Amiga de profesora que habría sido asesinada por esposo recuerda con dolor una de las últimas cosas que le dijo

Gaby Monge sintió una gran alegría en su corazón al enterarse de que el sospechoso de asesinar a su querida amiga Margarita Flores Castro, de 45 años, finalmente, fue detenido tras haber estado en fuga por siete largos años.

Sin embargo, esa noticia también revivió muchos recuerdos muy dolorosos en ella, como una de las últimas cosas que su amiga le dijo antes de morir, al parecer, a manos de su propio esposo, un hombre apellidado Venegas Villalobos.

Monge, además de ser amiga de Margy, como le decían a Flores de cariño, era su estilista y por eso es que compartían momentos en los que se contaban cosas en confianza.

“Lo que más me duele es que yo también hago cejas con microblading y eso hace como cortaditas, y ella me decía que su mayor miedo en la vida era morir apuñalada, porque ella sabía que ese era un dolor que no aguantaría, y así fue como este sujeto le arrebató la vida.

“A mí me dolió tanto, porque yo decía que si yo lo sabía, que era la peluquera de ella, cuántas veces tal vez ella se lo comentó a él. La venganza de él ni siquiera fue quitarle la vida, fue matarla de la forma que ella más temía”, dijo Monge.

Margarita Flores Castro, profesora de artes plásticas fue asesinada un día antes de su cumpleaños. Foto tomada de Facebook (Margarita Flores Castro, profesora de artes plásticas que fue asesinada aparentemente por su esposo William Venegas Villalobos. Foto tomada de Facebook)

“La recuerdo como una mujer muy coqueta, muy dulce y chineadora”. — Gaby Monge, amiga de Margarita.

Atroz ataque

Margarita, quien era profesora de Artes Plásticas en un centro educativo en Limón, fue asesinada la tarde del 16 de octubre del 2018 en Guápiles, en Limón.

La versión que manejan las autoridades señala que, en apariencia, Flores viajaba con su esposo en un carro, cuando en un momento dado este, aparentemente, la atacó en varias ocasiones con un cuchillo.

Supuestamente, Venegas habría abandonado a Margy en el centro de Guápiles, donde fue ayudada por un taxista que la llevó a un centro médico, donde falleció poco después.

El OIJ confirmó que Venegas se convirtió en su principal sospechoso, pues los investigadores descubrieron que un día antes la pareja había tenido un fuerte pleito, aparentemente, por celos.

A esto se suma el hecho de que una hija del sospechoso logró contactarlo tras la muerte de Flores y este, únicamente, le pidió perdón. Luego de eso, el hombre desapareció.

Un sujeto de apellidos Venegas Villalobos, de 54 años, estuvo en fuga 7 años y lo capturaron por ser el sospechoso de matar a su esposa Margarita Flores Castro, de 45 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La fuga de siete años de Venegas llegó a su fin este martes 25 de noviembre, pues fue detenido por el OIJ en Buenos Aires, zona sur del país. En esta región se habría escondido este sujeto y las autoridades le siguieron los pasos hasta capturarlo.

Temían que hubiera huido a Nicaragua

La detención de Venegas significó un gran alivio para Gaby, pues así como ella, muchos pensaban que el hombre había huido a Nicaragua y que por ese motivo no había sido encontrado.

“Cuando yo recibí la noticia, sentí demasiada alegría, porque la familia de ella tenía la sospecha de que él se había ido a Nicaragua. Cuando recién fue el asesinato, los rumores eran de que él había estado cerca, que incluso cuando la estaban enterrando, él estuvo en una casa cercana. Luego, la familia daba por un hecho que él se había ido para Nicaragua.

“Nos sentimos muy alegres, muy felices, porque se ve que al final las autoridades le pusieron ganas, tal vez, porque Margarita era una persona tan conocida”.

Fueron tantos los años que pasaron que muchas personas pensaron que el femicidio de Margarita iba a quedar impune, pero la detención de su esposo los inyecta de esperanza para que se haga justicia por Margy.

“Yo siento que por los años que habían pasado ya muchas personas daban por un hecho que eso (la detención del sospechoso) no iba a suceder, que el tipo iba a lograr estar escondido eternamente”.

En su huida Venegas hasta había dejado su moto botada. Foto Reyner Montero/Archivo. (Margarita Flores Castro, profesora de artes plásticas que fue asesinada aparentemente por su esposo William Venegas Villalobos. Foto Reyner Montero)

Celos habrían detonado todo

De acuerdo con Monge, al parecer, los celos de Venegas habrían sido los causantes de la terrible muerte de su amiga.

“Ella era profesora en el colegio donde yo trabajaba, en la Rita de Pococí; de hecho, ella fue profesora de mis hijos en el liceo. Ya luego yo puse mi salón de belleza y ella se volvió clienta, por eso es que teníamos mucha confianza.

“Unos meses antes de que sucediera la desgracia, a ella le habían dado propiedad en Limón, entonces empezó a viajar allá y comenzó a arreglarse más, a cuidarse y ponerse bonita y, al parecer, eso fue lo que le causó la molestia al señor este”.

Una de las cosas que más le duele a Monge es que Margy fue asesinada un día antes de celebrar su cumpleaños.

“De hecho, dos días antes de que pasara eso ella se había arreglado el pelo, porque para esos días ella estaba cumpliendo años. Cuando ella hablaba del esposo, hablaba de ‘mi amorcito, mi príncipe’; lo ponía como el mejor hombre del mundo. Ella decía que el mejor premio que Dios le había dado en la vida era haberle puesto a ese hombre en el camino”.