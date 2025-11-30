Pelea en la calle trajo desgracia a la familia de joven en Purral

Un hombre de apellido Vargas, de 29 años, falleció la madrugada de este domingo tras ser atacado a balazos en Purral de Goicoechea.

La alerta ingresó a las 5:56 a.m., momento en que la Cruz Roja movilizó dos ambulancias al lugar. Al llegar, los socorristas encontraron al hombre tendido en la calle con heridas en el tronco, cuello, cabeza y tórax.

El OIJ investriga el crimen de un hombre en Purral. Foto: ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho habría ocurrido tras una pelea en la calle entre dos hombres durante el cual la víctima fue atacada y quedó sin vida en el sitio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del levantamiento del cuerpo y de recolectar indicios en la escena. La investigación continúa para determinar las causas del ataque y dar con el responsable.