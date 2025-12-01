Emprendedora de Río Cuarto sufre violento asalto: le roban a sus dos perritos, mercadería y hasta dos carros

Una emprendedora y su familia, vecina de Río Cuarto, Alajuela, vive momentos de angustia al ser atacados por un grupo de asaltantes que les invadió la casa y les robaron de todo, hasta sus dos perritos que son parte del hogar.

Las autoridades judiciales confirmaron la situación y señalan que mantienen el caso bajo investigación.

“Los propietarios de la vivienda llegan a la casa y se percatan de que dentro de esta hay, aproximadamente, seis sujetos, quienes los amenazan y sustraen varios bienes, entre estos, dinero, dos vehículos, dos perros y mercadería tipo ropa y otros objetos de una tienda virtual que tiene la propietaria de la vivienda”, confirmaron las autoridades del OIJ.

LEA MÁS: Falsos policías se metieron a casa, encañonaron a la dueña y le robaron a sus amadas perritas

Asalto violento golpea a familia en Río Cuarto. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio)

“No hubo personas heridas, ni hay todavía personas detenidas”, agregaron.

Al parecer, los perritos serían de raza dachshund, conocidos como salchichas.

LEA MÁS: Cámara grabó a maleantes que se robaron a un perrito cuando iba caminando con su dueño

Otros hechos similares en el cantón

Estos hechos ocurrieron entre la noche del viernes anterior y la madrugada de este sábado; las autoridades continúan con la investigación, pues, en apariencia, han ocurrido otros hechos similares de robos en casas en este cantón.

De acuerdo con las estadísticas judiciales del OIJ, desde enero hasta el 30 de noviembre anterior, se registraban 14 robos en casas en Río Cuarto.

LEA MÁS: Se roban perro de una casa y familia ofrece recompensa para recuperarlo