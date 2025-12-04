Sucesos

Exclusivo barrio de Escazú es sacudido por el violento asesinato de un hombre

Familia encontró una dolorosa escena en Trejos Montealegre, Escazú

Por Alejandra Morales

La maldad llegó hasta una vivienda del exclusivo vecindario de Trejos Montealegre, en Escazú, donde un hombre fue hallado asesinado, maniatado y con múltiples golpes en la cabeza, un escenario que estremeció a los vecinos, quienes están muy acostumbrados a la tranquilidad de su comunidad.

Las autoridades lo identificaron con el apellido Pérez, de 65 años. Versiones no oficiales señalaban que se trataba de un doctor, no obstante, no ha sido confirmado de manera oficial.

En la oficina de prensa del OIJ señalaron que la víctima fue encontrada por sus propios familiares, quienes lo fueron a buscar a la casa.

El sujeto está atrincherado en una casa en Trejos Montealegre.
Familia encontró la escena más dolorosa en Trejos Montealegre, Escazú.

“Lo encontraron familiares, pasadas las dos de la tarde de este martes 2 de diciembre, estaba sin vida dentro de una de las habitaciones de la vivienda y dieron aviso a las autoridades”, confirmaron en el OIJ.

Los investigadores confirmaron que Pérez tenía golpes en la cabeza y estaba atado de manos. El cuerpo fue enviado al Complejo de Ciencias Forenses, mientras las investigaciones continúan para tratar de determinar el móvil de este hecho.

