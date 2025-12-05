Así era el doctor asesinado en Escazú: un artista visual reconocido

Rafael Omar Pérez Valdés, de 65 años, el doctor asesinado de manera brutal dentro de una casa en el exclusivo vecindario de Trejos Montealegre fue un reconocido artista visual premiado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica.

El Sistema de Información Cultural de Costa Rica señala en su sitio web que Rafael se dedicaba a la fotografía, a la pintura y a la escultura desde hace más de diez años.

Ganó el premio Nature Air 2012 y Valoarte 2014 por sus fotografías La Candurria y Río Tulín.

También ganó mención de honor en el 2014 por parte de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales (ACAV).

Él fue muy reconocido tanto dentro como fuera de Costa Rica, por su profesión y amor al arte, en sus redes sociales dijo: “Me es imposible vivir sin Dios, sin amor y sin amigos”.

II Salón Anual de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales (ACAV), que se exhibe en la Galería Nacional del Museo de los Niños. En la foto, la obra "Mar Muerto", de Rafael Omar Pérez Valdés. Fotografía del año 2014 ganadora de Mención de Honor. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Rafael Omar Pérez Valdes disfrutaba de viajar. (Cortesía/cortesía)

Su última foto fue un presagio de despedida

Rafael dejó un último mensaje para sus allegados que, a raíz de su muerte, suena como un presagio que estremece a quienes compartieron con él.

Una fotografía en el mar con botes y unos rayos de luz fue la que utilizó bajo el título: En viaje a la luz, así lo publicó en sus redes sociales el 21 de octubre anterior; fue la última que realizó.

Sus allegados lo recuerdan como un hombre que amaba viajar y siempre publicaba fotos de los sitios que admiraba.

LEA MÁS: Identifican a doctor asesinado en exclusivo barrio de Escazú: era médico de la cárcel La Reforma

Rafael Omar Pérez Valdés dejó un último mensaje para sus allegados que a raíz de su muerte suena como un presagio. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El médico fue hallado sin vida la tarde de este martes 2 de diciembre por sus propios familiares que lo llegaron a buscar.

El OIJ confirmó que la víctima fue hallada dentro de una habitación; a él lo maniataron y tenía múltiples golpes en la cabeza.

LEA MÁS: Colegio de Enfermeros condena asesinato de obstetra: “Costa Rica no puede normalizar esta tragedia”

A raíz de su muerte, muchos allegados señalaron que mes y medio después de esa publicación entendieron el último mensaje del doctor Rafael Pérez.

“Ya entendí tu foto. Qué honor tan grande haber compartido y jugado juntos en esta vida. Tu luz es eterna querido, Rafaelito”, escribió Jeannina Campos en las redes sociales del doctor.

Rafael Omar Pérez era un médico cubano. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Rafael nació en Cuba, era nacionalizado costarricense y tenía amigos en muchas partes del mundo, porque personas de Argentina, México y otros países lamentaron la muerte del médico.

Aún no hay personas detenidas por este cruel hecho.

San José sigue siendo la provincia más violenta de Costa Rica, las autoridades judiciales temen que el 2025 cierre con 900 muertes violentas.