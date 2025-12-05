Pareja de extranjeros alerta a dueños de finca sobre la extraña muerte de su bebita de 10 meses

Los dueños de una finca en Desamparados, San José, fueron alertados este viernes sobre un desgarrador hallazgo, pues una pareja de extranjeros que se estaba quedando en ese sitio les pidió ayuda luego de descubrir que su bebita de 10 meses se encontraba sin vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que la situación ocurrió a eso de las 5 a.m. en una propiedad ubicada en Frailes de Desamparados.

De acuerdo con la Policía Judicial, los padres y la bebita forman parte de una comunidad indígena panameña e ingresaron a Costa Rica hace aproximadamente 15 días.

La bebé fue encontrada sin vida por sus padres. (iStock)

Trascendió que la familia se trasladó hasta la mencionada propiedad en Desamparados en busca de trabajo como parte de la época de recolección de café.

“Este viernes a eso de las 5 a.m. los padres se percatan de que la menor no presentaba signos vitales, por lo que se alerta en primera instancia a los dueños de la finca donde se encontraban y estos hacen el llamado al 9-1-1”, indicó el OIJ.

Agentes judiciales se apersonaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo de la niña, el cual fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

De momento las autoridades no han determinado qué causó el fallecimiento de la niña, por lo que el caso se maneja como una muerte en investigación.

“Se investigan las causas de la muerte de la menor, pero de forma preliminar se informa que esta no presentaba aparentes heridas o golpes”, detalló el OIJ.

El OIJ informó que de momento no se ha determinado la causa de muerte de la niña.