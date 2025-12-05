Temperaturas de 3 y de 10 grados se sintieron la madrugada de este viernes en Costa Rica

Una madrugada y las primeras horas del día muy frías, eso se sintió este viernes 5 de diciembre en Costa Rica, de hecho, la temperatura más baja fue de 3 grados.

Así lo confirmó Rebeca Morera, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La temperatura de 3,9 grados fue en el volcán Turrialba, en el volcán Irazú anduvo en 5,4 grados y en el volcán Poás en 7,2 grados.

Coronado amaneció con una temperatura de 10,3 grados y la sensación térmica era bastante fría; sin embargo, conforme avanza la mañana, el clima se ha ido calentando.

LEA MÁS: La última publicación del doctor brutalmente asesinado en Escazú dejó un presagio que hoy estremece a sus allegados

Temperaturas bajas sorprendieron al país. Foto: Rafael Pacheco Granados/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Masa de aire seco en Costa Rica

Masa de aire seco domina el país

Para este viernes continúa la influencia de una masa de aire seco sobre Costa Rica, provocando una disminución en la humedad atmosférica, podrían presentarse lluvias muy dispersas en el territorio nacional estos días.

LEA MÁS: Hija en Estados Unidos fue la primera en enterarse que su mamá, maestra de guardería, fue asesinada

No obstante, el ingreso de la brisa marina hacia las regiones del Pacífico Central y el Pacífico Sur favorecerá la formación de aguaceros aislados en horas de la tarde, especialmente cerca de las zonas costeras.

Por otra parte, la llegada de nubes hacia la zona norte y el Caribe incrementará la probabilidad de lluvias ocasionales y de corta duración en estas regiones el fin de semana.

En el Valle Central no se descarta la presencia de lluvias puntuales cerca de la Cordillera Volcánica Central en los próximos días.

LEA MÁS: Amigos lloran el asesinato del doctor de La Reforma y creen saber la razón de su asesinato