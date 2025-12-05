Sucesos

OIJ pide colaboración de la ciudadanía para identificar a sospechosos de calcinar a hombre dentro de un carro

El atroz crimen fue descubierto en una solitaria calle en Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El macabro homicidio de un hombre que fue calcinado dentro de un carro sigue rodeado de misterio, pues a la fecha se desconoce quiénes estarían detrás de ese crimen.

LEA MÁS: Pareja de extranjeros alerta a dueños de finca sobre la extraña muerte de su bebita de 10 meses

Por ese motivo es que la Delegación Regional de Santa Cruz, Guanacaste, está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para obtener información sobre este caso, principalmente de las personas que habrían asesinado al hombre que fue identificado con el apellido Navarrete.

La investigación por este crimen inició la mañana del pasado domingo 6 de julio, cuando los agentes judiciales fueron alertados del hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un carro quemado en el sector de Santo Domingo de Belén, Carrillo, Guanacaste.

LEA MÁS: Sargento de Fuerza Pública pierde la vida en horrible accidente de tránsito en San Carlos

El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de este carro. Foto OIJ.
El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de este carro. Foto OIJ. (OIJ/El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de este carro. Foto OIJ.)

Con el fin de obtener más información sobre lo sucedido, la Policía Judicial difundió varias fotografías del carro en el que fue encontrado Navarrete, con la esperanza de que alguien pueda brindar alguna pista relacionada con ese vehículo.

“Los agentes judiciales le solicitan a la ciudadanía que cualquier tipo de información que tengan, puedan compartirla de manera confidencial, ya que es vital para lograr esclarecer los hechos y dar con los sospechosos”.

LEA MÁS: Maestra de guardería asesinada estaba a punto de cumplir unos de sus mayores anhelos

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cuerpo calcinado GuanacasteCuerpo quemado Guanacaste
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.