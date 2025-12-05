OIJ pide colaboración de la ciudadanía para identificar a sospechosos de calcinar a hombre dentro de un carro

El macabro homicidio de un hombre que fue calcinado dentro de un carro sigue rodeado de misterio, pues a la fecha se desconoce quiénes estarían detrás de ese crimen.

Por ese motivo es que la Delegación Regional de Santa Cruz, Guanacaste, está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para obtener información sobre este caso, principalmente de las personas que habrían asesinado al hombre que fue identificado con el apellido Navarrete.

La investigación por este crimen inició la mañana del pasado domingo 6 de julio, cuando los agentes judiciales fueron alertados del hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un carro quemado en el sector de Santo Domingo de Belén, Carrillo, Guanacaste.

El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de este carro. Foto OIJ. (OIJ/El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de este carro. Foto OIJ.)

Con el fin de obtener más información sobre lo sucedido, la Policía Judicial difundió varias fotografías del carro en el que fue encontrado Navarrete, con la esperanza de que alguien pueda brindar alguna pista relacionada con ese vehículo.

“Los agentes judiciales le solicitan a la ciudadanía que cualquier tipo de información que tengan, puedan compartirla de manera confidencial, ya que es vital para lograr esclarecer los hechos y dar con los sospechosos”.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.